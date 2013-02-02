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Нужно вставить код AdSense на сайт с drupal 6.
Один блок. Я создал блок с кодом, но не знаю, как его вывести в нужном месте.
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