Вставить код AdSense на сайт с drupal 6

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно вставить код AdSense на сайт с drupal 6.

Один блок. Я создал блок с кодом, но не знаю, как его вывести в нужном месте.

Drupal
11 лет назад
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
greshnikang
Богдан 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Фрилансер быстро выполнил требуемую работу. Я доволен сотрудничеством.
Все отлично!