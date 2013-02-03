Убрать дублированные страницы

$10
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно убрать дублированные страницы через файл htaccess и возможность их появления

сайт san-uzel.com.ua

дублированные страницы http://san-uzel.com.ua/glavnaya.html http://san-uzel.com.ua/index.php

11 лет назад
rus1385
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
demin_ch
Алексей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
125 отзывов
11 лет назад
$10
1 день
Нужно было убрать дублированные страницы. Работа была выполнена качественно и в срок. Спасибо буду обращаться!!!!!
Четко поставлено задание, заказчик всегда на связи. Работать было приятно, оплата мгновенная. Рекомендую!