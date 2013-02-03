Убрать дублированные страницы

1. есть интернет-магазин "инта.рф" (до текущего состояния довел его сам, магазин еще не запущен). 2. данный интернет магазин опирается на базу 1С 8.1 "Управление Торговлей", с которой работают ДВА оффлайн-магазина, и в текущем году планируется открытие ...