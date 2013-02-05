Натянуть вёрстку на Joomla

Системы управления (CMS)Завершен14 заявок263 просмотра
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Простенький сайт, уникальные главная и внутренняя.

Joomla
11 лет назад
majestics
Сергей 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
jobajoom
Алексей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$50
2 дня
Алексей на все 100% отлично справился с работой. Всё сделал чётко как и требовалось, быстро. Рекомендую как отличного специалиста по Joomla.
Отличный заказчик. Грамотное Т3. Сверхсовременная оплата. + Рекомендую.