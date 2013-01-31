Фильтр в интернет-магазин на платформе bmshop5

Шаблон:http://templates.cms-guide.com/35184/#/main/ под управлении motocms. Вставить логотип компании Изменить обложку - нужно её выделить из фона исключив сливание с фоном(золотистые уголки или т.п.) Нужно изменить меню - эффекты..(нужно чтоб была схожа с http://templates.cms-guide.com/38706/#/cover/) А также оказать помощь в редактирование текстов ...