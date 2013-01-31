Нужно сделать сайт

Желательно на joomla, если нет - то на чем нибудь популярном , например opencart и т.п.

Есть задача сделать сайт на примере gifts.ru и admos-gifts.ru (прилагаю ТЗ - ТЗ на разработку сайта сувенирной продукции копия_2.doc) , там уже с некоторыми ответами заказчика.

и надо настроить выгрузку \ загрузку товаров в xml (Письмо для программиста.doc)

дизайн пока не готов - но это не проблема, он простой, применые страницы - прикрепляю , по дизайну он будет скорее на

admos-gifts.ru похож . В общем уже можно будет его начать очень скоро. Жду цены и сроков, только просьба как следует ознакомиться с ТЗ.