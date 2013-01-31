Помощник в доработке проектов на JOOMLA 2.5

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки220 просмотров
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Добрый день!

У меня есть несколько существующих проектов на CMS Joomla 2.5 .По некоторым нужно внести изменения, плюс на подходе еще несколько.

Мне нужен адекватный специалист, который нормально разбирается в коде и знаком с компанентом Джум Шоппинг. По каждому проекту я составляю детальное ТЗ, обсуждаем цену и сроки.

Задачи по сайтам появляются периодически, так что я настроен на постоянное сотрудничество.

Joomla
11 лет назад
andrej888
Андрей 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад