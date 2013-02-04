Перенос сайта на ocStore

$50
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки175 просмотров
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Требуется перенести сайт ( базу данных) с версии ocStore 0.2.2 на 1.5.3.1

Работа срочная

Стоимость переноса сообщайте в предложении.

11 лет назад
ulzuber
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Aoor
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$60
2 дня
Работает быстро и качественно. Сделал все, что требовалось. Рекомендую.
Сергей хороший заказчик , своевременная оплата , вежливое общение .Работой с ним полностью доволен , рекомендую .