Задача для программиста, разбирающегося в Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки161 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна небольшая переделка страницы товаров на сайте http://www.impulse-plus.ru/dveri-ekonom-klassa/68-dver-s-kozhakom

Во первых нужно создать вкладки/табы, при переключении которых загружалась разная информация.

Во вторых нужно сделать чтобы при нажатии кнопки быстрый заказ, появлялась форма, без перезагрузки.

В третьих разобраться с дублями страниц.

Прошу писать тех кто работает и в рабочее время доступен в сети.

Пишите ваши цены и сроки за озвученные три задания.

Joomla
11 лет назад
nikeseo
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад