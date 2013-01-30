Задача для программиста, разбирающегося в Joomla

Нужна небольшая переделка страницы товаров на сайте http://www.impulse-plus.ru/dveri-ekonom-klassa/68-dver-s-kozhakom

Во первых нужно создать вкладки/табы, при переключении которых загружалась разная информация.

Во вторых нужно сделать чтобы при нажатии кнопки быстрый заказ, появлялась форма, без перезагрузки.

В третьих разобраться с дублями страниц.

Прошу писать тех кто работает и в рабочее время доступен в сети.

Пишите ваши цены и сроки за озвученные три задания.