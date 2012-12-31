Оплата только после достижения позиций в поисковых системах!

Продвину качественно и в срок. БЕЗ предоплат - без риска.

Никаких черных методов.

Подробности о портфолио вышлю по вашей просьбе.

Высылайте:

1. Адрес сайта

2. Запросы которые хотите вывести в топ поисковиков.

3. Виды услуг/товаров которые вы предоставляете ( если еще не определились с запросами ).

4. На какой регион рассчитана услуга/товар.

5. Все возможные способы связи с Вами.

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скайп: dondya

тел. : +0037321625527