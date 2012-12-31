nikeseo

Осипов Александр nikeseo

 
35 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Подробности о портфолио вышлю по вашей просьбе.

Высылайте:

1. Адрес сайта

2. Запросы которые хотите вывести в топ поисковиков.

3. Виды услуг/товаров которые вы предоставляете ( если еще не определились с запросами ).

4. На какой регион рассчитана услуга/товар.

5. Все возможные способы связи с Вами.

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ICQ: 383384136

скайп: dondya

тел. : +0037321625527

  • Адаптировать верстку под админку OpenCart.

    $15

    Сразу скажу что бюджет очень маленький, и я рассчитываю на начинающего верстальщика, который готов сделать работу за небольшую оплату и мой замечательный ОТЗЫВ. Верстка есть уже готовая, нужно сделать шаблон для админки OpenCart, ну или чтобы ...

    OpenCart
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Срочно нужен опытный программист. Админка Santafox

    На сайте нужно внести ряд изменений. После обновления версии админки кое какие скрипты перестали работать. Нужно это исправить. Сайт http://osago-peterburg.ru Например страница http://osago-peterburg.ru/kasko.html При заполнении заявки, не появляются ползунки которыми можно выбрать стоимость, см. вложение. Так же ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны статьи на тему - vpn, анонимный прокси

    Нужно наполнить сайт уникальным, интересным и полезным контентом. В общем тема очень сложная и нужен человек который реально в этом разбирается! Будем это сами проверять в личном общении. Для начала на какие темы нужны статьи: Как скрыть ip онлайн ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача для программиста, разбирающегося в Joomla

    Нужна небольшая переделка страницы товаров на сайте http://www.impulse-plus.ru/dveri-ekonom-klassa/68-dver-s-kozhakom Во первых нужно создать вкладки/табы, при переключении которых загружалась разная информация. Во вторых нужно сделать чтобы при нажатии кнопки быстрый заказ, появлялась форма, без перезагрузки. В третьих разобраться с дублями ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайнер на постоянную работу

    Нам очень часто нужны мелкие услуги дизайнера, готового оперативно выполнить мелкую работу, по разработке элементов на разные сайты.(если он же будет программистом который будет вносить все изменения на сайт будет еще лучше) К примеру на странице ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сделать сайт на OPENCART и перенести информацию

    Сделать сайт на OPENCART и перенести информацию со старого сайта. Все страницы уже сверстаны. Старый сайт на админке джанго. Надо выкачать базу данных и внедрить в новый сайт. Вообще это не будет интернет магазин. Скорее это ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редактирование меню сайта на Joomla!

    Требуется программист для редизайна менюшки сайта. Все исходники есть. Просто требуется внедрить это в cms. Сайт http://www.impulse-plus.ru/ менюшка здесь http://menu.ihtut.net/demo/59/index.html все файлы дам при личном общении. Возможно дальнейшее сотрудничество по доработке других сайтов. Хочу услышать сроки и стоимость.

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделка сайта на Host cms

    Нужен веб программер чтобы немного доработать/переделать сайт republika-travel.ru/ Масштаб переделок оцените во вложенном документе. Хочу услышать конечную стоимость.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенос сайта на админку Drupal

    Требуется полный перенос сайта www.door-home.ru/ на админку Drupal Сейчас на сайте админка Django-CMS, я дам все доступы к действующему сайту. Перенести полностью все. Текст, фото, товары. Можно допустить мелкие различия т.е. я ...

    DrupalDjango
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенос сайта на админку MODX

    Здравствуйте уважаемые коллеги! Требуется полный перенос сайта www.all-doors.ru/ на админку MODX Просьба писать тех кто реально работает по 8 часов в сети. Предлагаю оплату после того как вы сделаете полный перенос сайта на ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Полный перенос сайта на cms JOOMLA

    $500

    Здравствуйте уважаемые коллеги! Требуется полный перенос сайта http://www.impulse-plus.ru/ на админку JOOMLA 2.5 Просьба писать тех кто реально работает по 8 часов в сети. Предоплата не больше 30% Жду конкретные ответы! Копипастить не надо! Жду сумму за ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Админка Django

    $1000

    Здравствуйте! Сразу попрошу отписываться только если у вас есть время для выполнения проекта и если вы по пять часов в день за компом. Цели: 1.Полный перенос проектов (четырех сайтов) с одного хостинга на другой. 2. Прогер на ...

    Django
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
eko-n-tech
Лёзин 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$430
10 баллов
10 лет назад
Перенос сайта на админку Drupal
Все отлично, спасибо за сотрудничество!
Артем хороший программер! Хоть проект необычный и сложный. Были вопросы, иногда проблемы, но все решили. Хорошая команда Все сделали супер!
Ответный отзыв
PH0b0S
34 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Требуется перенести сайт на ModX
Хороший заказчик
Спасибо за проделанную работу! Сотрудничаем дальше.
Ответный отзыв
sky_
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Сделать динамичный gif- или fla-банер для сайта
Александр предоставил всю необходимую информацию для разработки баннера. Коментарии по правкам были предельно понятными. Работать с таким заказчиком одно удовольствие. Рекомендую!
Просто молодец! Отличный банер! Быстро сделал, без лишних вопросов. Делал доработки по пожеланиям. В общем рекомендую!
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