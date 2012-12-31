Сразу скажу что бюджет очень маленький, и я рассчитываю на начинающего верстальщика, который готов сделать работу за небольшую оплату и мой замечательный ОТЗЫВ. Верстка есть уже готовая, нужно сделать шаблон для админки OpenCart, ну или чтобы ...
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3. Виды услуг/товаров которые вы предоставляете ( если еще не определились с запросами ).
4. На какой регион рассчитана услуга/товар.
5. Все возможные способы связи с Вами.
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- $15Интернет-магазины8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написать модуль внедрить в сайт. Хотелось бы увидеть работу чуть лучше чем на сайте: http://www.urban-doors.ru/kalkulyator Интересует стоимость данного калькулятора.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте нужно внести ряд изменений. После обновления версии админки кое какие скрипты перестали работать. Нужно это исправить. Сайт http://osago-peterburg.ru Например страница http://osago-peterburg.ru/kasko.html При заполнении заявки, не появляются ползунки которыми можно выбрать стоимость, см. вложение. Так же ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно наполнить сайт уникальным, интересным и полезным контентом. В общем тема очень сложная и нужен человек который реально в этом разбирается! Будем это сами проверять в личном общении. Для начала на какие темы нужны статьи: Как скрыть ip онлайн ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Сайт http://shoup.ru/ - требуется создать витрину для наполнения товаров и отзывами о них, так же списком интернет магазинов где можно эти товары купить.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна небольшая переделка страницы товаров на сайте http://www.impulse-plus.ru/dveri-ekonom-klassa/68-dver-s-kozhakom Во первых нужно создать вкладки/табы, при переключении которых загружалась разная информация. Во вторых нужно сделать чтобы при нажатии кнопки быстрый заказ, появлялась форма, без перезагрузки. В третьих разобраться с дублями ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нам очень часто нужны мелкие услуги дизайнера, готового оперативно выполнить мелкую работу, по разработке элементов на разные сайты.(если он же будет программистом который будет вносить все изменения на сайт будет еще лучше) К примеру на странице ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
После н.г. нужно будет перенести сайт на другую систему администрирования. При этом надо сменить дизайн. Хочу услышать от вас цену и сроки.Завершен11 лет назад
Сделать сайт на OPENCART и перенести информацию со старого сайта. Все страницы уже сверстаны. Старый сайт на админке джанго. Надо выкачать базу данных и внедрить в новый сайт. Вообще это не будет интернет магазин. Скорее это ...Завершен11 лет назад
Требуется программист для редизайна менюшки сайта. Все исходники есть. Просто требуется внедрить это в cms. Сайт http://www.impulse-plus.ru/ менюшка здесь http://menu.ihtut.net/demo/59/index.html все файлы дам при личном общении. Возможно дальнейшее сотрудничество по доработке других сайтов. Хочу услышать сроки и стоимость.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен веб программер чтобы немного доработать/переделать сайт republika-travel.ru/ Масштаб переделок оцените во вложенном документе. Хочу услышать конечную стоимость.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Банер для сайта по продаже дверей. Главные условия яркий, динамичный банер. В нем несколько слов о положительных качествах фирмы. Пишите среднюю цену и сроки.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется полный перенос сайта www.door-home.ru/ на админку Drupal Сейчас на сайте админка Django-CMS, я дам все доступы к действующему сайту. Перенести полностью все. Текст, фото, товары. Можно допустить мелкие различия т.е. я ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте уважаемые коллеги! Требуется полный перенос сайта www.all-doors.ru/ на админку MODX Просьба писать тех кто реально работает по 8 часов в сети. Предлагаю оплату после того как вы сделаете полный перенос сайта на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Здравствуйте уважаемые коллеги! Требуется полный перенос сайта http://www.impulse-plus.ru/ на админку JOOMLA 2.5 Просьба писать тех кто реально работает по 8 часов в сети. Предоплата не больше 30% Жду конкретные ответы! Копипастить не надо! Жду сумму за ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Сразу попрошу отписываться только если у вас есть время для выполнения проекта и если вы по пять часов в день за компом. Цели: 1.Полный перенос проектов (четырех сайтов) с одного хостинга на другой. 2. Прогер на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад