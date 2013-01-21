Нужно сменить дизайн сайта и натянуть на Opencart

3 Страницы - Витрина - Страница категории - Карточка товара Дизайн нужен средней паршивости аналог вот этого - http://www.cheston.ru/ Оплата ВМР ЯД Интересуют вменяемые цены и сроки. Если вы еще и сверстаете будет вообще замечательно. Спасибо за внимание
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Сайт http://shoup.ru/ - требуется создать витрину для наполнения товаров и отзывами о них, так же списком интернет магазинов где можно эти товары купить.
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