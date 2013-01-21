Нужно сменить дизайн сайта и натянуть на Opencart

Нужен дизайн сайта вебстудии, простой, минимализм, строгий стиль, пишите свои цены, срок не так важен... Бюджет ограничен, так что прошу указывать не завышенные цены... Посредников, которые потом перепоручают работу, прошу не беспокоить, с радостью обсужу условия и с ...