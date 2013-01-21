Карточка товара для т-muz.ru

Для сайта n-muz.ru необходимо сделать редизайн карточки товара.

Сделать более привлекательной, наглядной, переместить в "видимую" область информацию о цене, наличии, рейтинге, гарантии, разместить социальные закладки (facebook, vk, odnoklassniki, twitter) пример http://top.rbc.ru/spb_sz/21/01/2013/841251.shtml, добавить кнопку заказ в один клик (плюс всплывающее окно с формой заказа), пример http://www.baza-shop.ru/products/studio/midi_klaviatury/49_keys/106445/

"Поиграть" со шрифтами )) Сделать текст описания более наглядным и читабельным, продумать размещение, а также возможность вставки роликов с youtube.com

Также необходимо сделать редизайн категорий в части представления товаров (мини-карточки товара).

Меню, шапка, фильтры остаются как есть сейчас.

Любые предложения с дизайнерской точки зрения приветствуются.