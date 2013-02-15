Требуется немного подправить дизайн страницы

Отличный исполнитель. Что хотелось бы отметить особенно: 1. Работает быстро, если сказала, что через 30 минут будет вариант макета, то через 20 он у Вас уже на почте. 2. Проявляет инициативу, т.е делает 2,3,4 варианта макета, делясь в них своими идеями, тем самым быстрее помогает найти лучший вариант. 3. Очень внимательно ко всем замечаниям заказчика. З,Ы Вообщем настоятельно рекомендую для себя занес в список дизайнеров навсегда с оценкой ОТЛИЧНО.