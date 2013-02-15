Требуется немного подправить дизайн страницы

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок182 просмотра
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Требуется немного подправить дизайн страницы, 50USD, по сути страницы есть, что я хочу более менее понятно осталось отрисовать.

11 лет назад
Kuku25
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
web_savostina
Александра 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель. Что хотелось бы отметить особенно: 1. Работает быстро, если сказала, что через 30 минут будет вариант макета, то через 20 он у Вас уже на почте. 2. Проявляет инициативу, т.е делает 2,3,4 варианта макета, делясь в них своими идеями, тем самым быстрее помогает найти лучший вариант. 3. Очень внимательно ко всем замечаниям заказчика. З,Ы Вообщем настоятельно рекомендую для себя занес в список дизайнеров навсегда с оценкой ОТЛИЧНО.
Очень довольна сотрудничеством.
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