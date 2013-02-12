Есть сайт www.svetlayako.ru — самая первая работа Необходимо сделать полностью новый дизайн сайта и собственно сам сайт для «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» или «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» Есть логотип, наброски дизайна (два варианта) Есть сайт донор http://msk-legal.ru/ — пре-дизайн, тексты можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать красивый дизайн фона для 1 страницы сайта.
Есть готовый сайт. Для рекламодателя меняется фон одной странички.
В качестве примера - здесь обычная страница http://www.koolinar.ru/contest/show/475
А здесь - страницы с фоном для рекламодателя:
http://www.koolinar.ru/contest/show/459
http://www.koolinar.ru/contest/show/458
http://www.koolinar.ru/contest/show/461
От Вас нужно просто сделать красивый, стильный фон для клиента.
Пожелания клиента:
Основная цель проекта – донести до посетителей сайта, что это продукт абсолютно универсальный и может использоваться как с десертами, так и с мясными блюдами, дополнение к сыру и прочее.
Оформить страничку хотелось бы в стиле Дарбо, использовав аналогичные шрифты, пастельные цвета, может быть тоже что-то вроде книжки http://www.darbo.at/#/en/adv/television-commercials/
Возможно использование в оформлении фона баночек Darbo, так же ягод и листьев с росой.
====
Данные заказы постоянные - примерно 3 раза в месяц. И поэтому нам необходимы постоянные подрядчики.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Здравствуйте, нужно разработать дизайн главной, вторых страниц и основных элементов сайта. Подробности в ТЗЗавершен11 лет назад
Нужен редизайн сайта zаkvаski.соm (набирать руками) Обязательно Киев и портфолио. Нужно переработать страницы каталога и страницы торговых сетей.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт: berkline-excluzive.ru Добавляем на сайт интернет-магазин. Что необходимо: 1. переделать дизайн станицу каталога. 2. переделать страницу карточки товара. 3. нарисовать страницу "оформить заказ". 4. нарисовать и разместить в существующем дизайне внятную и наглядную "корзину" Сложность: Все это необходимо сделать на основе существующего дизайна. Страницы ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
нужен редизайн для сайта ooostroitel.ru. нужен современный приятный дизайн. например нравяться следующие сайты http://www.peregorodok.net/http://www.peregorodkaspb.ru/ . что именно нужно: полностью сверстанный дизайн готовый к установке. ( для особо сообразительных - страница образец, файлы картинок и фонов ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
Требуется сделать новый дизайн сайту и логотип + favicon, грамотно оформить контент на главной. Структура сайта остается старая, возможно с небольшими добавлениями, посмотреть ее можно здесь http://www.vallay.ru . Сроки 4–7 дней. Если добавляете свою кандидатуру в ...Завершен11 лет назад
- $500
Дизайн для интернет магазина + favicon. Логотип уже есть. Главная задача создать красивый дизайн который будет нравиться и взрослым и детям. Что касается структуры и концепта сайта в целом - я дам несколько конкретных примеров и объясню ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Стоимость за проект до 1500р. Дизайн в стиле минимализм. Сайт должен быть "легким", цветовое решение - голубой, белый, серый. Страницы типовые. 1. Главная 2. Страница каталога, отличие от главной структура каталог (категории, товары). 3.Форма заказа Главная: Структура главной ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужен шикарный дизайн для приложения http://vk.com/moodr Требуется сделать полный редизайн того, что есть в приложении, а так же добавить несколько новых ключевых элементов (об этом поговорим с выбранным исполнителем). Стилизация дизайна должна будет совершенно отличаться от ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужно разработать дизайн интернет-сервиса. Работать на базе ТЗ и прототипа (сделан в Axure). Количество экранов/страниц - 7, основном в страницы управления аккаунтом пользователей сервисом. Упор в дизайне на удобство интерфейса для пользователя,понятность работы. Требуется человек с адекватным опытом работы, ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад