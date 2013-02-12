Сделать красивый дизайн фона для 1 страницы сайта.

Есть готовый сайт. Для рекламодателя меняется фон одной странички.

В качестве примера - здесь обычная страница http://www.koolinar.ru/contest/show/475

А здесь - страницы с фоном для рекламодателя:

http://www.koolinar.ru/contest/show/459

http://www.koolinar.ru/contest/show/458

http://www.koolinar.ru/contest/show/461

От Вас нужно просто сделать красивый, стильный фон для клиента.

Пожелания клиента:

Основная цель проекта – донести до посетителей сайта, что это продукт абсолютно универсальный и может использоваться как с десертами, так и с мясными блюдами, дополнение к сыру и прочее.

Оформить страничку хотелось бы в стиле Дарбо, использовав аналогичные шрифты, пастельные цвета, может быть тоже что-то вроде книжки http://www.darbo.at/#/en/adv/television-commercials/

Возможно использование в оформлении фона баночек Darbo, так же ягод и листьев с росой.

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Данные заказы постоянные - примерно 3 раза в месяц. И поэтому нам необходимы постоянные подрядчики.