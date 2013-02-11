Дизайн

$50
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок156 просмотров
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Здравствуйте. Стоимость за проект до 1500р. Дизайн в стиле минимализм. Сайт должен быть "легким", цветовое решение - голубой, белый, серый.

Страницы типовые.

1. Главная 2. Страница каталога, отличие от главной структура каталог (категории, товары). 3.Форма заказа

Главная:

Структура главной и все элементы в аттаче. Также в аттаче скрин сайта с которого моделировалась главная.

Пояснения по главной:

1. Кнопка заказать должна выделяться.

2. При на нажатии на кнопку "заказать", человек переходит на отдельную страницу с формой закза. Страница с формой заказа в аттаче.

3. Верхнее меню именно такое как в файле

4. Второй блок (сразу под меню) состоит из видео и однотонного "баннера". Правая часть (Видео) по размером должна быть больше левой.

5. Ниже идет блок с преимуществами. Сам по себе блок должен быть легким. Каждый элемент блока кликабельный.

6. Блок отзывы должен немного заходить на видео.

7. В ленте максимум 5-6 отзывов.

8. Под блоком преимуществ идет информационный блок. Хорошо его структура видна на скрине сайта с которого моделировалась структура.

9. Каталог - Стандартный каталог (категория, товары), пример - http://taobao.emska.ru/

11 лет назад
LiveSib
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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