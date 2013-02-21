Сайт бесплатных программ

$20
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать дизайн сайта (3 страницы): psd

Главная

Страница с описанием программы.

Страница скачки.

11 лет назад
kremlinit
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
GBOXMEDIA
Влад 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Очень быстро сделал работу. Качественно.
Спасибо за роботу, приятный человек, Советую!
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта ивент-агентства

    $500

    У компании 5 направлений деятельности. Нужно, чтобы каждый раздел был нарисован в своем стиле. Типо как тут http://ayam.kz/, когда нажимаешь сбоку на разные продукты. И у каждого раздела есть еще подстраницы: О компании, услуги, статьи, галерея, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн небольшого сайта

    Дизайн небольшого сайта типа сайта-каталога. тематика столовые приборы. Сайт предназначается оптовым покупателям в качестве витрины продукции. Только с опытом подобной работы.

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать дизайн онлайн журнала

    ТЗ - нужно подготовить шаблон для корпоративного журнала. Сам дизайн должен быть лаконичным и легким. Тематика журнала - образовательная. Содержание примерно - познавательные статьи о работе в интернет, письма и рассказы студентов и тд В журнале будет ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн фотогалереи для сайта

    $50

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Ищу опытного креативного дизайнера, чтобы решить задачу функциональности, удобства в использовании и приятного дизайна страницы Фотогаллерея для сайта. Сроки: до среды 13.02.13 Жду Ваших заявок! PSD шаблона скину!

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер на неделю.

    $250

    В связи с тем что в офисе наш Дизайнер, приболела. Нужно удалённо заменить её. Что для этого требуется? 1. Портфолио 2. Рабочее время по МСК с 8:00 до 16:00 3. Постоянное пребывание в skype, icq ЗЫ - работы как по ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подредактировать флеш

    $10

    Здравствуйте! Нужно изменить текст во флешке для сайта Изменить: 1-888-295-1255 MONDAY-FRIDAY | 8:00 AM 7:00 PM на Call us FREE 1-888-295-1255 US | 0-808-234-20-74 UK Имеются исходники флешки и psd.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина косметики

    Требуется дизайнер для создания интернет-магазина косметики. Наличие профильных работ в портфолио обязательно. Вы должны будете создать дизайн для 6-и шаблонов и 5-и форм. Имеется готовый логотип. Пожалуйста, указывайте примерную стоимость и сроки, а также ссылку на профильные ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Несложная корректировка дизайна

    $20

    Требуется подкорректировать готовый дизайн, изменить фон в шапке с синего на бархатный, плюс заменить узор в фоне на какой то другой но похожий. Важно чтобы после изменения логотип и пункты меню были читабельны. Работа ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад