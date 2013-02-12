Несложная корректировка дизайна

$20
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок172 просмотра
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Требуется подкорректировать готовый дизайн, изменить фон в шапке с синего на бархатный, плюс заменить узор в фоне на какой то другой но похожий. Важно чтобы после изменения логотип и пункты меню были читабельны. Работа проста но необходимо выполнить ее аккуратно!

Сам дизайн в приложении.

11 лет назад
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$18
1 день
Быстро, качественно, недорого, порядочный исполнитель, рекомендую.
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