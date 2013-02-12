Несложная корректировка дизайна

Требования: - Если про вас нельзя сказать, что вы пунктуальны и ответственны, то далее не читайте! - Нужны только оперативные люди, которые не тянут со сроками. - Умение делать качественные макеты сайтов под движки wordpress, joomla, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется подкорректировать готовый дизайн, изменить фон в шапке с синего на бархатный, плюс заменить узор в фоне на какой то другой но похожий. Важно чтобы после изменения логотип и пункты меню были читабельны. Работа проста но необходимо выполнить ее аккуратно!
Сам дизайн в приложении.
- Похожие заказы
- $1000Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужны дизайны вап сайтов. Обязательно нудны пример ваших работы и цены. Цена до 20$ за дизайн.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется web — дизайнера на удаленную работу. Требования: - создание макетов сайта - создание логотипов Условия работы: - удаленная работа; - неполная занятость; Оплата договорная. Пример цен от 5000 руб. за макет сайта от 1500 за ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать: 1. редизайн сайта и верстку 2.при переносе сайта на новый хостинг при регистрации на сайте перестало приходить подтверждение на e-mail клиента.надо починить Уточнение: ограничений по бюджету нет, но полученные мной ценовые предложения веблансеров не дешевле предложений ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Разработать дизайн сайта. Сайт портфолио фотографа. Сайт состоит из 3 страниц. -Главная -Отображение фотографии -Контактная информация(О себе) Главная Предполагается расположить фотоальбомы(фотография, название, дата публикации) Отображение фотографии Отображается 1 большая фотография Листающееся превью фотографий находящихся в ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Добрый день. Нужен дизайн для сайта тематики Windows (8), в частности, интересует простенький дизайн в тонах интерфейса – Metro/Modern UI. Максимально упрощу работу, предоставив CSS-стили и наброски дизайна страниц сайта "от руки". CMS проекта ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
нужен ребрендинг сайта, логотип стиль главная - страница авторизации и регистрации внутренние: меню навигации, таблицы дополнительно: + баннерыДизайн сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
Взять одну страницу непосредственно с веба, поменять картинки, и в тексте (на англ). добавить пару элементов. по верстке - все должно работать без проблем вездеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! необходимо за 2 дня сделать 5 лендинг-страниц, дизайн и элементы в принципе будут однотипные, тематика - автобизнес. Полностью структуру страницы со всей информацией я дам, от вас необходимо только нарисовать красиво все элементы. Начало работы - завтра, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад