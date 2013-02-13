5 лендингов за 2 дня

Необходимо срочно доработать готовый макет главной страницы (в прикрепленном файле main1.jpg). Доработки следующие: 1) подобрать цвета полосы меню и фрагментов, которые я выделил красным цветом (второй прикрепленный файл edit.jpg) 2) подобрать 4 (возможно предложить несколько вариантов) фото (или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
необходимо за 2 дня сделать 5 лендинг-страниц, дизайн и элементы в принципе будут однотипные, тематика - автобизнес.
Полностью структуру страницы со всей информацией я дам, от вас необходимо только нарисовать красиво все элементы.
Начало работы - завтра, окончание - максимум в среду в обед (желательно, чтобы утром в среду было уже все у меня на почте)
Бюджет предлагайте, предоплата - максимум 10 %, остальное после предоставления готовых работ в формате .jpg, после оплаты высылаете исходники.
Примерный вид как на этих сайтах:
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