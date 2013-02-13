5 лендингов за 2 дня

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок231 просмотр
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Здравствуйте!

необходимо за 2 дня сделать 5 лендинг-страниц, дизайн и элементы в принципе будут однотипные, тематика - автобизнес.

Полностью структуру страницы со всей информацией я дам, от вас необходимо только нарисовать красиво все элементы.

Начало работы - завтра, окончание - максимум в среду в обед (желательно, чтобы утром в среду было уже все у меня на почте)

Бюджет предлагайте, предоплата - максимум 10 %, остальное после предоставления готовых работ в формате .jpg, после оплаты высылаете исходники.

Примерный вид как на этих сайтах:

http://ii-mebel.ru

http://рекламныевывески.рф/

http://ii-mebel.ru

11 лет назад
xxx999xxx
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$80
2 дня
Отличный исполнитель, качество порадовало, уложились с работой в срок, а это самое главное! Всем рекомендую!
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