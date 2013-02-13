5 лендингов за 2 дня

Здравствуйте!

необходимо за 2 дня сделать 5 лендинг-страниц, дизайн и элементы в принципе будут однотипные, тематика - автобизнес.

Полностью структуру страницы со всей информацией я дам, от вас необходимо только нарисовать красиво все элементы.

Начало работы - завтра, окончание - максимум в среду в обед (желательно, чтобы утром в среду было уже все у меня на почте)

Бюджет предлагайте, предоплата - максимум 10 %, остальное после предоставления готовых работ в формате .jpg, после оплаты высылаете исходники.

Примерный вид как на этих сайтах:

http://ii-mebel.ru

http://рекламныевывески.рф/

http://ii-mebel.ru