Есть сайт на друпале, к нему будет докручиваться каталог - нужно отрисовать страницы каталога - страницу выдачи и страницу товара (psd основного сайта есть). Передрать эти 2 страницы нужно с http://www.homedepot.ca 1 в 1. Приступать ...