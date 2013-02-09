Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт32 заявки216 просмотров
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Требуется дизайн главной страницы и внутренних страниц с информацией(однотипные)

Тематика: B2B, IT- Разработка программного обеспечения и баз данных, внедрение, готовые решения 1С

Дизайн должен быть не похожим на дизайны конкурентов(изучить), ярким, креативным, но в тоже время чутка строгим.

Дизайн сайта
11 лет назад
aleksspb
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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