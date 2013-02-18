Сайт для некоммерческой инвестиционной компании

нарисовать логотип для сайта http://vust-ilimske.ru/ такой же как вКонтакте только надпись - "вУсть-Илимске" при этом сейчас лого как на сайте vk_logo (1).png а нужен как b_logo.gif только с выше указанной надписью, вопрос 2 подходят ли ...