Сайт для некоммерческой инвестиционной компании

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка159 просмотров
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Необходим дизайн сайта для компании, которая занимается поиском инвесторов для 4 основных автомобильных кластеров РФ.

В дизайне необходимо детально отриосовать карту с регионами и машину с указанием основных комплектующих.

Необходимо отдельно отрисовать логотип компании

11 лет назад
Dranatom
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$150
4 дня
Заказчику очень понравилась раота. Елена молодец. Все как всегда в срок и то, что надо
Все безупречно. Надеюсь, что сделаем еще новый проект. Спасибо.
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