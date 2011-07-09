Надо сделать дизайн сайта центра бытовых услуг На конкурсе будет выбрана концепция. Поэтому условие — возможно нужно будет слегка изменить выигравший дизайн. Далее этот дизайн будет верстаться как тема в системе Друпал (Drupal). Раделы, что будут на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нарисовать логотип для сайта http://vust-ilimske.ru/ такой же как вКонтакте только надпись - "вУсть-Илимске" при этом сейчас лого как на сайте vk_logo (1).png а нужен как b_logo.gif только с выше указанной надписью, вопрос 2 подходят ли они по размеру если нет то насколько это осуществимо - подогнать под требуемый размер?
- Похожие заказы
- $201Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт уже запущен, написан на html, собираюсь перейти на какой не будь готовый движок, с заменой дизайна, так как сейчас нет ни дизайна, ни движка, предложите на какой лучше переехать движок для легкого индексирования поисковиками, ...Завершен11 лет назад
Приветствую господа. Нужен логотип/шапку для сайта с доменом Magic-World (тематика — эзотерика). и favicon Стиль сайта — http://wptitans.com/averin/2011/07/09/create-a-vec... Бюджет предлагайте - но заоблачный даже писать не стоит Сроки 1–2 дня. Оставляйте сразу сумму и сроки, для принятия заявкиДизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать небольшой редизайн главной страницы интернет-магазина рыболовных товаров. Fishing-trade.com Требования: - Переделать лого (сделать текст четким) - Добавить в шапке телефоны и график работы - Изменить блок со слайдером (пусто выглядит сейчас) - Изменить блок новостей - Изменить блок "Лидеры ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт http://big-fish.azurewebsites.net/ достаточно специфического назначения, нужно разработать дизайн для всего сайта, при этом учитывая специфику назначения и построения сайта. Дизайн должен быть разработан с упором на функционал, не быть перегруженным изображениями, и позволять пользователю ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо разработать несложный шаблон сайта под Joomla! для геодезической компании. Для примера donnova.ru Все предложения оставляйте здесь. Спасибо!Завершен11 лет назад
Необходимо перерисовать шапку сайта http://www.ekomobile.ru/ Компания является официальным партнером компании Beeline, соответственно все элементы должны быть исполнены в цветах, приближенных к корпоративным цветам компании Beeline. По пунктам: Единственно что не должно подвергаться цветовому изменению - это логотипа ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $80
Требуется дизайн туристического проекта в стиле минимализма. Мы не являемся ни агентством, ни туроператором и не имеем отношения к коммерческой деятельности в сфере туризма. Учитывая вышенаписанное, хочу обратить на это внимание. На сайте не требуется ...Завершен11 лет назад
Дизайнер - верстальщик нужен. Отдельно дизайн не предлагать! About us Contact Advertising Careers Privacy Terms of Use Help шапка и подвал страниц сверстаны. нужна середина. Дизайн отдельно не предлагать!! а абсурдные цены как за дизайн целого сайта - не называть!Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $60
Кроссбраузерная верстка, блог про похудения.Завершен11 лет назад