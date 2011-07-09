Нарисовать логотип для сайта

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нарисовать логотип для сайта http://vust-ilimske.ru/ такой же как вКонтакте только надпись - "вУсть-Илимске" при этом сейчас лого как на сайте vk_logo (1).png а нужен как b_logo.gif только с выше указанной надписью, вопрос 2 подходят ли они по размеру если нет то насколько это осуществимо - подогнать под требуемый размер?

Логотип для сайта
11 лет назад
ams779
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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