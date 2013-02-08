Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки254 просмотра
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Есть сайт http://big-fish.azurewebsites.net/ достаточно специфического назначения, нужно разработать дизайн для всего сайта, при этом учитывая специфику назначения и построения сайта. Дизайн должен быть разработан с упором на функционал, не быть перегруженным изображениями, и позволять пользователю сфокусироваться на содержании и удобстве использования ресурса. Дизайн должен включать себя дизайн логотипа, дизайн иконок, большинство элементов дизайна должны иметь возможность быть стилизованы без использования растровых изображений, дизайн должен быть адаптирован к существующей верстке.

Дизайн сайта
11 лет назад
AlxDovgan
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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