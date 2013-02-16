Дизайн сайта-визитки

Организация занимается изготовлением и продажей пузырчатой пленки, пленки для теплиц, для бассейнов, скотч. Нужен дизайн для сайта - каталога товаров. Что во вложении: Дополнительная информация по сайту(пожалуйста, прочитайте ее). ТЗ на сайт(чтобы были в курсе что за сайт они ...