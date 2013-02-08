Дорисовка и корректировка макетов сайта

Данная работа предназначена для людей, который умеют рисовать (а не структурировать и верстать), которые чувствуют цвет и умеют дорабатывать уже существующие варианты.

Макет главной страницы сайта, который надо будет дорабатывать я прикрепил.

Вам необходимо будет совместно работать с человеком который это нарисовал. Он как бы рисует каркас, а вы украшаете. Приступить необходимо срочно.