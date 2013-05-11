Необходимо разработать красивый и современный дизайн сайта компании, занимающейся продажей хозтоваров -редизайн с расширением функционала существующего сайта. Логотип и фирменные цвета есть. Основные пожелания к дизайну: много свободного простраства белый фон качественная графика современный стиль узнаваемость сферы деятельности компании Выбранному исполнителю будет выдана ...
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Дизайн сайта по теме "День рождения"
Торты, шары, много цвета.
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