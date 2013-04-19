Дизайн главной страницы

$300
Дизайн сайтовЗавершен23 заявки276 просмотров
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Добрый день

Для сайта требуется сделать новый дизайн.

Нужно сделать 2 эскиза, затем выбранный доработать.

Приложен бриф.

11 лет назад
aky
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Panda-2012
Эрик 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$250
10 дней
Проект выполнен на отлично! Проявлена отзывчивость и участие! Спасибо!
Заказчик крайне спокойный, уравновешенный и четко знает что ему необходимо получить от исполнителя. Оплата четко в озвученные сроки. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
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