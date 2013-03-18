Участвовал как менеджер проектов и дизайнер в более чем 300 проектах разной сложности:
сайты-визитки, корпоративные сайты, интернет-магазины, интернет-сервисы, конкурсы,
landing page и порталы. Отлично понимаю что необходимо заказчику.
В работе над любым проектом большое внимание уделяю всем деталям, т.к. хорошо понимаю,
как их грамотная реализация влияет на поставленные в проекте задачи — восприятие и продвижение
продукта/услуги, удобную навигацию и поиск информации.
Расценки:
— Дизайн сайта визитки от 150$ (концепция главной страницы, услуги, контакты)
— Дизайн корпоративного сайта (сайта компании) от 200$ (концепция главной страницы,
страницы о компании, услуги/продукция, полезно знать, новости, контакты, формы связи)
— Дизайн сайта каталога, интернет-магазина от 300$ (концепция главной страницы, страницы
о компании/магазине, каталог страница категорий, каталог сетка товаров в двух представлениях,
карточка товара, корзина, полезно знать, новости, контакты, формы связи)
— Дизайн Landing Page 100$
— Консалтинг (web design, UI/UX, e-commerce, SEO, ) от 20$/ час.
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