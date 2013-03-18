Дизайн сайта был сделан с соблюдение всех требований и правильным расположением блоков. Подобраны подходящие шрифты и прятные цвета. Элементы дизайна были выровнены по сетке. PSD почищен, с ним было удобно работать верстальщику. Что в целом помогло сэкономило время на верстке. Сайт содержал много уникальных страниц, которые требовали прорисовки. Эрик был постоянно на связи, регулярно и с учетом намеченно плана предоставлял макеты дизайна. После завершения проекта, остаюсь с Эриком на связи и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.