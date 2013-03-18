Panda-2012

Эрик Panda-2012

 
43 годаУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Дизайн сайтов

Участвовал как менеджер проектов и дизайнер в более чем 300 проектах разной сложности:

сайты-визитки, корпоративные сайты, интернет-магазины, интернет-сервисы, конкурсы,

landing page и порталы. Отлично понимаю что необходимо заказчику.

В работе над любым проектом большое внимание уделяю всем деталям, т.к. хорошо понимаю,

как их грамотная реализация влияет на поставленные в проекте задачи — восприятие и продвижение

продукта/услуги, удобную навигацию и поиск информации.

Расценки:

— Дизайн сайта визитки от 150$ (концепция главной страницы, услуги, контакты)

— Дизайн корпоративного сайта (сайта компании)  от 200$ (концепция главной страницы,

    страницы  о компании, услуги/продукция, полезно знать, новости, контакты, формы связи)

— Дизайн сайта каталога, интернет-магазина от 300$ (концепция главной страницы, страницы

    о компании/магазине, каталог страница категорий, каталог сетка товаров в двух представлениях,

    карточка товара, корзина, полезно знать, новости, контакты, формы связи)

— Дизайн Landing Page 100$

— Консалтинг (web design, UI/UX, e-commerce, SEO, ) от 20$/ час.

Дизайн лендингаДизайн сайтаКарточки товаровСайт-визитка
Портфолио
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Отзывы заказчиков
neTp9c
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создать дизайн сайта
Дизайн сайта был сделан с соблюдение всех требований и правильным расположением блоков. Подобраны подходящие шрифты и прятные цвета. Элементы дизайна были выровнены по сетке. PSD почищен, с ним было удобно работать верстальщику. Что в целом помогло сэкономило время на верстке. Сайт содержал много уникальных страниц, которые требовали прорисовки. Эрик был постоянно на связи, регулярно и с учетом намеченно плана предоставлял макеты дизайна. После завершения проекта, остаюсь с Эриком на связи и рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Очень удобно было работать с Александром. Задача по проекту была поставлена четко и конкретно, все страницы были схематически изображены и сопровождались текстовым описанием с примерами. Замечания формулировались быстро и по делу. Об оплате за проект даже не приходилось напоминать! Большое спасибо за совместную работу, очень рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
aky
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Дизайн главной страницы
Проект выполнен на отлично! Проявлена отзывчивость и участие! Спасибо!
Заказчик крайне спокойный, уравновешенный и четко знает что ему необходимо получить от исполнителя. Оплата четко в озвученные сроки. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
Ответный отзыв
vipwebs
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Дизайн интернет-магазина автоаксессуаров
Выполнено на самом высоком уровне. Человек действительно професионал. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Приятно было работать с клиентом по четкому ТЗ, всегда звучала конкретика в замечаниях и пожеланиях. Готов буду сотрудничать снова.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $100
от 5 дней
#538
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $100
#1053