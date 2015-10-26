Magento — сделать правки шаблона CMS по предоставленному дизайну

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки100 просмотров
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Проект выполнен на приобретенной теме Magento, по предоставленному дизайну поменять дизайн хедера сайта.

http://prntscr.com/8vjevn

Magento
8 лет назад
Panda-2012
Эрик 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад