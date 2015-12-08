Создать шаблон с установкой для WordPress

$450
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки171 просмотр
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Есть верстка 14  страниц. Нужно создать вордпрес шаблон с установкой.

1. Есть сверстанные страницы в HTML bootstrap.

2. Есть готовые платные плагины https://wpjobmanager.com/add-ons/bundle/

3. Также есть несколько бесплатных плагинов (Login Logout Menu, Hide Admin Bar from Non-Admins, Nav Menu Roles)

4. Необходимо все это соединить и создать шаблон для wordpress с инсталляцией и демо контентом для импорта.

WordPress
8 лет назад
pampushka
Роман 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
IgorChernenko
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$450
14 дней
Игорь, отличный исполнитель. Продолжаем сотрудничество по другим проектам.
Очень ответственный и грамотный заказчик Четкое тз, оплата сразу после выполнения работы С удовольствием работаю дальше)