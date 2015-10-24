Доработать существующий сайт на Вордпресс

Необходимо изменить структуру и (возможно) сменить шаблон у существующего сайта на ВП: добавить разделы, субдомены, улучшить юзабилити, прикрепить форму подписки, установить (сменить) необходимые плагины, и так далее. Сайт на англ. яз, новости и статьи.

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