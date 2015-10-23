Восстановить сайт из бекапа. Битрикс.

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок197 просмотров
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Требуется перенести бекап битрикс на другой хостинг и восстановить там сайт.Доступов к старому фтп нет. Есть только админка. Создали бекап из админки.

Надеемся и на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Высылайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.

8 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
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