Нужно перенести сайт на cms wordpress.

Задача модуля: При заходе пользователя на страницу, модуль должен открывать в соседней вкладке браузера, адрес. Адрес модуль должен брать из настроек, рандомно (так как адресов может быть несколько). Т.е Админ в настройках модуля указывает несколько адресов а ...