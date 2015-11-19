Нужно перенести сайт на cms wordpress.

исполнитель пока не найден – пишите свой скайп или мне в скайп MOONTARTAR и сразу скидывайте ссылку на ваш профиль с работами тематика шаблона - it-маркетинг общее тз в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На данный момент сайт находиться на manul cms(manulcms.org)
При переносе нужно реализовать следующие моменты:
1
Функцию Распечатать PDF-буклет.
2
Сохранить прописанные метатеги.
3
Сохранить действующие Url (если сложно все, то скину список необходимых)
4
Перенести функционал Кнопок: Бесплатную консультацию, Подбор квартир,
Бесплатный Звонок, Все объекты на карте.
https://yadi.sk/i/6DTd81DQjwxFv
5
Функцию привязки риэлтора к объекту.
6
Привязки Объектов к риэлтору.
Пишите сроки и стоимость работ.
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