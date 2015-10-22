Необходимо сделать доработку на CMS Drupal

Задача:

1. Поставить расширенную версию редактора.

2. Необходимо добавить возможность загружать несколько картинок одновременно. на данный момент для всех материалов можно загрузить поочередно по 1 картинке.

3. Поменять время на сервере на Хабаравское.

4. Доработать модуль новостей, чтоб можно было новости разместить на месяц вперед.

5. Поправить верстку для мобильных устройств

На задачу выделено: 5 часов

Стоимость 1 часа – 250р.

Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (в профиле) – обсудим и я вышлю полное ТЗ.