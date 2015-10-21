Правки сайта на DLE

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка132 просмотра
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Добрый вечер.

Мне передали сайт на DLE.

Ранее не имел опыт работы.

Задача:

1. Сделать правки по моему списку

2. Подготовить сайт для продвижения по SEO

Жду предложений. Спасибо

8 лет назад
varava
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад