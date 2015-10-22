Доработка модуля DLE

Добрый вечер. Мне передали сайт на DLE. Ранее не имел опыт работы. Задача: 1. Сделать правки по моему списку 2. Подготовить сайт для продвижения по SEO Жду предложений. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется адаптировать модуль Dude Smart Leech 0.4 beta под DLE 10.5, 10.6. Автоматическая установка модуля должна остаться. Модуль должен стабильно функционировать под PHP 5.4, 5.5, 5.6
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