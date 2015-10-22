Доработка модуля DLE

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка108 просмотров
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Требуется адаптировать модуль Dude Smart Leech 0.4 beta под DLE 10.5, 10.6. Автоматическая установка модуля должна остаться. Модуль должен стабильно функционировать под PHP 5.4, 5.5, 5.6 

8 лет назад
maxxf
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад