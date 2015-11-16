Блог на wordpress

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок196 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать рабочий (личный)блог (найти, настроить, адаптировать, повесить тему)

Разделы и требования к ним:

--возможность репостить статьи с контентом с других ресурсов

-- постить свои  статьи с контентом(аудио, видео, фото, текст) по рубрикам

--аудио с soundcloud.com

-- видео youtube.com

-- картинки с flickr.com

Примерное описание с примером темы, которая понравилась (не обязательно ее использовать), в аттаче

WordPress
8 лет назад
craz
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Prosecutorr
Байкер 
28 летЛатвия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$70
10 дней
Отлично отработал по настройке темы. Буду работать дальше, рекомендую привлекать к такому типу работы
Хороший заказчик. Оплатил вовремя, ни каких проблем не было.