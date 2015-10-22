Нужна помощь по OpenCart

Добрый день, коллеги!

Нужна помощь квалифицированного программиста профессионально работающего с CMS OpenCart. Задача на самом деле не сложная, не занимающая много вашего времени. Но так как проект работает, и приносит доход - учится на нем нельзя. Если вы начинающий программист - этот проект не для вас. Проект интересный, работающий на американский рынок.

Если вы не можете постоянно быть на связи, говорить по телефону - проходим мимо. Саму задачу озвучу по телефону или скайпу.

Интересуют исполнители только с Киева и области.

Спасибо! Очень жду заявку от профессионала.