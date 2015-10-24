Сделать правки на сайте с движком Вордпресс

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки169 просмотров
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сайт секвойя.рф

Цену и срок желательно. указать в заявке.

8 лет назад
alexuc
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
eremenko-evgeniy
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
8 лет назад
$15
1 день
Все в срок, качественно, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Не плохо поработали. Всем рекомендую!
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