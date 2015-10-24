Сделать правки на сайте с движком Вордпресс

Добрый день, коллеги! Нужна помощь квалифицированного программиста [b]профессионально работающего с CMS OpenCart[/b]. Задача на самом деле не сложная, не занимающая много вашего времени. Но так как проект работает, и приносит доход - учится на нем нельзя. Если вы ...