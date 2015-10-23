Необходим модуль под Joomla 2.5

Задача модуля: При заходе пользователя на страницу, модуль должен открывать в соседней вкладке браузера, адрес.

Адрес модуль должен брать из настроек, рандомно (так как адресов может быть несколько).

Т.е Админ в настройках модуля указывает несколько адресов а модуль при заходе пользователя рандомно выбирает один адрес из этого списка и открывает его в соседней вкладке.