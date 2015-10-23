WordPress верстка и натяжка на движок

Нужно перенести сайт на битрикс, добавить несколько новых фунций. Подробности здесь - https://docs.google.com/document/d/1yIxW817Z-FklxS7NjW2bNVr15UlYExwqJEJaLmJmqGo/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макеты в аттаче, надо сверстать и натянуть на движок, также нужна мобильная версия.
Хотел бы узнать предполагаемые срок выполнения и цену.
https://www.dropbox.com/s/vb1ocuie5qn54rg/layout-agenda.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kvygtg114qod9l/layout-experiencia.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ugqfjlisauxhsx/layout-home.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/td3w3x299bej5ov/layout-home2.png?dl=0
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