PrestaShop footer

так выглядит футер, первые два столбика стандартные модули, остальные два прописаны в footer.tpl намертво. Хочется, чтобы последние два были тоже реализованы как модули(для изменения в админке и для полноценной локализации) и чтобы расстояние между этими четырьмя колонками было одинаковым.