Небольшие доработки сайта на Jommla

Состав задач

1. На страницах материалов стоит слайдер. нужно поставить вотермарк, чтобы автоматом отображался на всех фото во всех слайдерах, в т.ч. при добавлении новых фото.

2. Вывести на главную стр. анонсы (превью + анонс текста) по уже имеющимся аналогам 2 статей

3. Вставить над футером иконки логотипов партнеров клиента 8 шт

4. Заменить лого в шапке

5. К 1-й кнопке в топ-меню добавить несколько подкатегорий выпадающим списком (в шаблоне эта возможность есть, делается через админку)

Общей работы не более, чем на 2-3 часа, поэтому бюджет соответствующий.

Оплата в рублях на киви по факту выполнения работ.