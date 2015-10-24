Нужно добавить фоновый рисунок, по бокам контейнера. И сделать ссылкой. Фото должно масшабироваться в зависимости от разрешения экрана, и отображаться на всех страницах, не только домашней. Сайт на опенкарт 2.0. В качестве примера: www.stratege.ru (поджожка с ...
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