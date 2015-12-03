Натяжка верстки на WordPress

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок197 просмотров
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Требуется натяжка готовой верстки на WP

5 страниц:

- главная в виде лендинга

- страница фотографий

- страница списка новостей

- страница отдельной новости

- страница о компании

Работа срочная верстка будет завершена в понедельник- вторник, нужен человек который сможет оперативно натянуть верстку на движок, и сдать проект в среду.

Обязательно указывайте цену, заоблачные цены не рассматриваем, бюджет ограничен.

WordPress
8 лет назад
NginX
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
algiz
Игорь 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель, прекрасно справился с задачей. Рекомендуем.
Сотрудничеством доволен. Четко поставленная задача, оплата в срок. В дальнейшем буду рад еще поработать вместе.