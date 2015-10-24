Требуются доработки по сайту. Подробнее см. приложенный файл. Отклик прошу сразу писать с предложением конкретной цены. Сайт: aztours.ru
Требуется сделать сайт на Joomla + шаблон, наполнить информацией.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать сайт на Joomla + шаблон. Размер сайта - 5 страниц , наполнить информацией .
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