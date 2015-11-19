Верстка шаблона письма

HTML-версткаЗавершен6 заявок198 просмотров
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Сделать верстку шаблона под рассылку.

8 лет назад
Panda-2012
Эрик 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
lwestthebest
Дмитрий 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с задачей! Хоть и потребовалось дополнительное время на доработки, которые не планировались, все было сделано качественно и в сроки.
Приятно работать. Четко поставленное задание. Жду нового сотрудничества. Рекомендую всем.
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