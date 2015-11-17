Адаптивная верстка страницы

HTML-версткаЗакрыт21 заявка351 просмотр
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Добрый день.

Нужно адаптивно сверстать страницу сайта и подключить все необходимые скрипты.

Вот ссылка на страницу в jpg (psd тоже есть): http://i.imgur.com/AZSgwmS.jpg 

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Проекты есть постоянно, поэтому с нормальными исполнителями рассчитываем на постоянное сотрудничество.

В заявке к проекту пишите:

1. Стоимость, сроки.

2. Опыт верстки.

3. Какими технологиями в верстке владеете (бутстрап, препроцессоры, сборщики проектов ...).

4. Какие есть навыки программирования, какими фреймворками и библиотеками для программирования пользуетесь - cms.. .

5. В какое время работаете, сколько дней в неделю.

 

В личку не ломиться!!!

Того кто не ответит на вопросы, рассматривать не буду.

8 лет назад
segediyevgen
Евгений 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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