Верстка лендинга

HTML-версткаЗавершен23 заявки255 просмотров
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Нужно сверстать адаптивно, валидно и с эффектом параллакс лендинг.

8 лет назад
Chieftec
Кирилл 
36 летИспания
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Petrash
Ирина 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
17 отзывов
8 лет назад
$35
2 дня
Все понравилось, будем сотрудничать с Ириной и дальше. Сделала все оперативно, хотя изначально и указала сроки меньше, но это абсолютно ни на что не повлияло, ко всем пожеланиям отнеслась внимательно, вообщем рекомендую!
Отличный заказчик. Всегда на связи, красивое задание, c удовольствием сделала свою работу. Оплата четко вовремя. Готова на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем!
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