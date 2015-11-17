Добавить текст похода на сайт (сверстать)

HTML-версткаЗавершен25 заявок223 просмотра
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Добавить текст на сайт в html точно по такому шаблону как здесь поход в Карпаты http://po-ua.com/pohod-karpaty-kray-zemli

Текст предоставлю в ворде, фото тоже скину архивом уже уменьшенные до нужного размера. Карту маршрута  добавлять не нужно. По сути только перегнать текст в чистый html и вставить фото в нужных местах.

8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
igor_kryvoruchko
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Игорь отлично справился с работой! Спасибо! Рекомендую как добросовестного исполнителя!
Очень хороший заказчик. Рекомендую!Все СУПЕР!!!
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