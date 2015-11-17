Добавить текст похода на сайт (сверстать)

Добавить текст на сайт в html точно по такому шаблону как здесь поход в Карпаты http://po-ua.com/pohod-karpaty-kray-zemli

Текст предоставлю в ворде, фото тоже скину архивом уже уменьшенные до нужного размера. Карту маршрута добавлять не нужно. По сути только перегнать текст в чистый html и вставить фото в нужных местах.