igor_kryvoruchko

Игорь Криворучко igor_kryvoruchko

 
36 летУкраина/Каменское
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
8 лет назад
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Игорь отлично справился с работой! Спасибо! Рекомендую как добросовестного исполнителя!
Очень хороший заказчик. Рекомендую!Все СУПЕР!!!
Ответный отзыв