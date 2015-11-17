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Игорь Криворучко
igor_kryvoruchko
igor_kryvoruchko
36 лет
Украина
/
Каменское
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Дмитрий
andrush
38 лет
Украина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
445 отзывов
$5
10 баллов
8 лет назад
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Игорь отлично справился с работой! Спасибо! Рекомендую как добросовестного исполнителя!
Очень хороший заказчик. Рекомендую!Все СУПЕР!!!
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Отзывы заказчиков
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