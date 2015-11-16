Сверстать тему на вордпрес,

HTML-версткаЗакрыт4 заявки166 просмотров
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Сверстать  тему на вордпрес, дизайн есть, сделать тему валидную под популярные браузеры, и совместимую с woocommerce для интернет магазина  и  привязать его к теме сразу, дизайн для него тоже уже есть. Тема должна быть  совместимая с другими популярными плагинами вродпресс. Так же должна быть адаптивная под планшеты и смартфоны и полностью соответствовать требованиям Google.

бюджет ограничен 4000

цена не устраивает не пишите!

8 лет назад
lun_shpun
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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